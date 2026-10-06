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L'Italia c'è

Queste le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno sulla nazionale e sul momento del Bologna. Si parte dall'Italia: "Quando vedo una squadra proiettata in avanti calcisticamente godo. E qualche giocatore mancava. Mancio è uno che ha sempre guardato oltre e visto oltre, sono contento che sia uscito dai primi schiaffi presi col Belgio. Ha professato coraggio, ha i giocatori e ha una squadra con piedi buoni. Da qualche parte questa nazionale arriverà. Ci sono passi in avanti visibili. Questa Italia non dà l'idea di una sosta dinamica, ma dà l'idea di poter progredire. Vedremo con la Francia come andrà, ma per il momento sei secondo e sarai testa di serie per le qualificazioni europee".

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