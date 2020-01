Dalla Turchia: accordo Nagatomo-Bologna

Dalla Turchia rimbalza la voce di un accordo imminente tra il Bologna e Yuto Nagatomo.

Secondo il sito turco Fanatik il terzino è in uscita dal Galatasaray, che ha preso contestualmente Marcelo Saracchi dal Lipsia, e il suo ritorno in Italia sarebbe vicino. Nagatomo va in scadenza a giugno 2020 e il Galatasaray non ha intenzione di rinnovargli il contratto, da qui l’ipotesi di un cambio di casacca con il giocatore che era stato offerto al Bologna. C’è da dire che al Gala Nagatomo percepisce un ingaggio di oltre due milioni – ben fuori budget per il Bologna – ma dalla Turchia si dicono sicuri del suo futuro approdo in rossoblù.