Potrebbe essersi sbloccata la trattativa per Aaron Hickey. Il terzino sinistro in uscita dall’Hearts of Midlothian avrebbe scelto la Serie A e il Bologna rispetto al Bayern Monaco e i Celtic Glasgow. Lo ha affermato il collega dello Scottish Daily Mail Stephen McGowan, parlando di un trasferimento di Hickey in Serie A per 1.3 milioni di sterline. Sul terzino classe 2002 c’era forte anche il Bayern ma, a quanto pare, la scelta dovrebbe essere ricaduta sul Bologna.