Dalla Repubblica Ceca: Bologna sul mediano Adam Karabec

Dalla Repubblica Ceca filtra l'indiscrezione di un interessamento concreto del Bologna per Adam Karabec, mediano classe 2003 dello Sparta Praga. "Posso confermarlo, vedremo come si evolverà la situazione - ha affermato il suo agente Pavel Paska ai media di casa. Karabec è principalmente un trequartista ma può giocare anche mediano centrale e viene da una stagione da 20 partite nel campionato ceco con 2 gol. In totale con la maglia dello Sparta Praga ha giocato 111 partite con 8 gol e 7 assist. Secondo i media della Repubblica Ceca il suo attuale valore sarebbe di circa 5 milioni di euro.