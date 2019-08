Dal Brasile, Cuellar in rotta col Flamengo: i brasiliani non hanno voluto cederlo

Alla fine Gustavo Cuellar potrebbe non andare nemmeno all’Al Hilal.

L’organo di informazione brasiliano Globo Esporte, come riportato da Antena 2 Colombia, sottolinea come il centrocampista sia attualmente fuori rosa al Flamengo. In sostanza, pare che il club brasiliano abbia fatto di tutto per non cedere Cuellar, che invece aveva chiesto al Flamengo di prendere in considerazione le offerte di Al Hilal e Bologna. Di fatto Cuellar voleva essere ceduto, ma i brasiliani per ora hanno risposto picche e il colombiano, in reazione, ha sostanzialmente deciso di non partecipare al match di campionato di domani contro il Ceara a Fortaleza.