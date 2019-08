Ospite di E’Tv Rete 7, l’ex rossoblù Daniele Daino ha espresso la sua opinione sulla squadra felsinea: “Sono fiducioso sulla stagione del Bologna. C’era da confermare chi ha fatto bene l’anno scorso, l’ossatura della squadra, e Saputo ha fatto investimenti importanti. Ora non resta che verificare come si inseriranno i nuovi acquisti. Diciamo che la sfortuna è che proprio nell’anno in cui ci sono stati investimenti anche le avversarie si sono potenziate”.

