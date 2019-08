Da Verona critiche a Setti: “Squadra improponibile”

Critica avversa a Verona, primo avversario del Bologna in campionato, sul mercato di Maurizio Setti. Il noto giornalista veronese Gianluca Vighini ha attaccato duramente la proprietà gialloblù in un editoriale infuocato sul sito Tggialloblù.

Il collega ha prima criticato le spese di Setti ‘Non ha soldi e quelli che aveva li ha già spesi. Setti l’anno scorso ha speso i soldi di quest’anno’, poi le criticità di una rosa ancora incompleta ‘senza Badu la squadra per ora è quasi improponibile per la serie A. Manca un attaccante lo vedrebbe persino un esperto di bocce. Posto che trovare un altro Luca Toni è come fare un sei al Superenalotto”.

QUI IL PEZZO COMPLETO