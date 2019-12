Da Kean a Di Marco, tutti i nomi per gennaio

L’anno scorso il mercato di gennaio si rivelò decisivo per le sorti del campionato rossoblu e chissà che non accada il contrario anche quest’anno con Walter Sabatini che promette tre grandi colpi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il responsabile dell’area tecnica, visto il mancato arrivo di Ibrahimovic, sembra essere concentrato nel regalare tre grandi nomi alla piazza rossoblu.

Con l’arrivo ormai certo di Dominguez dal Velez, la società conta di migliorare il reparto difensivo e puntare forte su un’attaccante dalla forte dote realizzativa. Per la difesa i nomi più gettonati sono quelli di Lyanco, rientrato a Torino dopo 6 mesi da protagonista a Bologna, e Juan Jesus che sicuramente porterebbe esperienza e solidità ad un reparto che specialmente nelle ultime uscite non ha confermato le sicurezze di inizio stagione. Per quanto riguarda gli esterni invece sono stati fatti i nomi di Barreca e di Di Marco, entrambi poco utilizzati dalle rispettive squadre ed in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione abbastanza opaco e ben al di sotto delle aspettative.

Il reparto offensivo invece vede in pole i nomi di Kalinic e Kean. L’attaccante in forza alla Roma porterebbe sicuramente una buona dose d’esperienza in area di rigore mentre il giovane ex Juventus e attualmente ai margini dell’Everton risulta essere l’idea più intrigante visti i numeri mostrati la scorsa stagione. Qualcosa dunque bolle in pentola con Sabatini pronto a stupire una piazza che dopo le difficoltà di inizio stagione vuole tornare a sognare.