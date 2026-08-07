Il Bologna continua a valutare la situazione di Dallinga, corteggiato da alcuni club francesi e olandesi. Inevitabile che sia così: i rossoblù hanno messo nel mirino Roberto Piccoli della Fiorentina, ma senza lo slot liberato dall'attaccante olandese ogni tentativo di affondo sarebbe vano. Secondo il Corriere di Bologna, la viola potrebbe lasciare partire Piccoli in prestito se arrivasse un'altra punta.

In uscita sembra esserci anche Benjamin Dominguez. Agli interessamenti sudamericani di Boca Juniors (Argentina) e Vasco da Gama (Brasile), il quotidiano aggiunge un altro tentativo di acquistare l'esterno argentino. Pare infatti che nelle ultime ore si sia mosso anche il Norwich, club inglese di Championship, alle prese con il grave infortunio dell'esterno Ali Ahmed. Una pista che va seguita con interesse, e che potrebbe portare Dominguez lontano da Bologna.