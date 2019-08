Da Bergamo: “Valzania diretto a Bologna”

Voci discordanti sul futuro di Luca Valzania.

Per il Corriere di Bergamo il giocatore sarebbe vicino al Bologna. Il mediano da tempo è stato accostato ai rossoblù e, una pista che col passare del tempo sembrava spegnersi, nelle ultime ore si sarebbe riaccesa. La Gazzetta dello Sport la pensa invece diversamente, per la rosea sul giocatore c’è l’Hellas Verona. Gli scaligeri cercano rinforzi anche in attacco, ma quasi certamente arriveranno dopo la prima di campionato. Musa Barrow settimana prossima dovrebbe essere un nuovo attaccante gialloblù.