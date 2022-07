Corvino attacca su Ferguson: “Hanno preso la nostra idea, a certe cifre…”

Lewis Ferguson al centro di una polemica di mercato da sponda Lecce. L'ex diesse rossoblù Pantaleo Corvino era in corsa per il mediano scozzese dell'Aberdeen, ma ad un certo punto si sarebbe inserito il Bologna offrendo cifre superiori e acquistando il ragazzo classe 1999. Nel punto di mercato fatto dal direttore salentino oggi al Via del Mare si è parlato anche dei retroscena della trattativa Ferguson. Ecco la versione di Corvino riportata da PianetaLecce.