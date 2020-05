CorSport-L’Europa per conquistare Ibrahimovic

Il Bol0gna non si ferma e anche durante questa particolare pausa resta concentrato non solo sulla ripartenza ma anche sul prossimo calciomercato.

Il nome di Zlatan Ibrahimovic, complici le dichiarazioni della società rossonera, resta ancora in cima alla lista dei desideri di Sabatini.

I rossoblu, grazie al legame che unisce Sinisa Mihajilovic e lo svedese, potrebbero concludere una trattativa impensabile fino a pochi mesi fa.

Per farlo però è necessario alzare l’asticella, con l’Europa League a soli due punti, il compito del Bologna è quello di riuscire a qualificarsi alla competizione per rendere più appetibile il progetto nei confronti dell’attaccante rossonero. Solo così sarà quindi possibile aggiungere la forza dello svedese ad una squadra già ampiamente attrezzata per competere nelle zone alte della classifica.

Fonte: Corriere dello Sport