Mercato – Kolarov la chiave per arrivare a Tomyasu?

Rimane calda l’asse tra Roma e Bologna, i due club infatti, secondo quanto riportato da Tmw continuano a discutere riguardo a possibili trattative di mercato.

Ai giallorossi piace Tomiyasu ma lo scambio alla pari con Juan Jesus, obiettivo per la difesa rossoblu, non sembra convincere la dirigenza del Bologna. La chiave per sbloccare la trattativa può quindi essere trovata in Kolarov. Il serbo, in rotta con allenatore e ambiente, ha un ottimo rapporto con Mihaijlovic e potrebbe essere inserito in questa particolare trattativa.