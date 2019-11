CorSport – Casting in difesa

Il Bologna, come accaduto lo scorso gennaio, per rinforzare il proprio reparto difensivo busserà alla porta del Torino.

La priorità rimane il ritorno di Lyanco, conosce l’ambiente e i metodi di Sinisa, ma a oggi la sensazione è che i granata non vogliano privarsi del centrale brasiliano. L’alternativa porta il nome di Kevin Bonifazi, che sta facendo non poca panchina, ma su di lui ci sono diverse società tra cui la Spal, dove il centrale ha già giocato per due stagioni. Bonifazi probabilmente preferirebbe la società di Ferrara, ma il Bologna può eventualmente contare sui buoni rapporti tra Fenucci e Mihajlovic con Cairo, nonché con la necessità dei granata di monetizzare. Sullo sfondo c’è anche Juan Jesus, ma sul difensore della Roma ci sono dei dubbi circa la volontà di Fonseca di privarsene e l’ingaggio del giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.