CorSport – Calciomercato Bologna,per la corsia sinistra il preferito è Di Marco

Mihajlovic chiede rinforzi, la squadra rossoblu ha bisogno di una valida alternativa sulla corsia sinistra dove Krejci è ancora indisponibile, Dijks si allena con la primavera e Denswil che è rientrato da poco, di ruolo fa il centrale. Inoltre l’adattamento di Mbaye non garantisce garanzie di affidabilità e di conseguenza la società guarda al mercato per provare a risanare un reparto in piena emergenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il preferito per la corsia sinistra sembra essere Federico Di Marco. Il giovane nazionale U21, in forza all’Inter,ex Parma è attualmente ai margini nella rosa neroazzurra e sembra infatti destinato a partire nella sessione di gennaio. L’operazione sarebbe quella di un prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto con Saputo che ha già espresso chiaramente la volontà di non investire in maniera pesante nella sessione invernale di calciomercato.