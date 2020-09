Corriere dello Sport, El Shaarawy vicino alla Lazio

Sembra sfumare definitivamente il sogno di vedere Stephan El Shaarawy vestire di rossoblù. Infatti nelle scorse ore il Faraone ha effettuato un controllo esplorativo a Formello con la dirigenza biancoceleste. Il ragazzo vuole strappare una convocazione per l’Europeo e per questo motivo desidera tornare in Serie A. Il campionato cinese sta per concludersi e lo Shanghai Shenhua gli ha concesso l’autorizzazione di andare a giocare in prestito gratuito fino a febbraio e con la copertura dell’ingaggio (4 milioni lordi per 4 mesi). Per eventuale riscatto e contratto si tratterà a gennaio. Vedremo dunque se l’ex attaccante di Milan e Roma, giocherà per la Lazio.