Corriere Bo – E’ Di Marco il favorito per la fascia sinistra

Il Bologna si allena e si concentra in difesa. A Casteldebole nella giornata di ieri, Sinisa Mihajlovic ha infatti trascorso buona parte dell’allenamento concentrandosi sul miglioramento della fase difensiva. A gennaio sono attesi rinforzi proprio in quel reparto. Dopo l’ormai certo arrivo di Dominguez a centrocampo, la squadra rossoblu secondo il Corriere di Bologna sembra aver messo gli occhi su Federico Di Marco per la fascia sinistra. Il laterale basso di proprietà dell’Inter non è sicuramente contento della sua stagione: sono infatti appena sette i minuti giocati dall’ex Parma che arriverebbe in prestito. L’Inter infatti sembra non voglia privarsene definitivamente, Il Bologna aspetta e valuta attento.