CorBo – Dominguez : “Grazie Velez, adesso penso solo al Bologna”.

Pagato 9,5 milioni Dominguez è sicuramente il pezzo forte del mercato del Bologna. Il 21enne proveniente da Buenos Aires è stato premiato come miglior centrocampista in Argentina nella passata stagione, mettendo in evidenza numeri e giocate importanti si è guadagnato le attenzioni di diversi club importanti a livello europeo e non solo. Quello di Dominguez infatti è un nome importante per il centrocampo rossoblu apparso troppo spesso spento e senza idee.

L’argentino arriva quindi per migliorare un settore un po’ in difficoltà e che ha sicuramente bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Dopo diversi anni nelle fila del Velez, Dominguez ha già salutato i suoi compagni prima della sosta natalizia definendosi concentrato per la sua prossima esperienza in Italia. Ha infatti dichiarato a Radio Rivadavia: “Ho cercato di allenarmi nel modo migliore anche per arrivare in Italia con più certezze e per adattarmi alla Serie A in modo rapido. Ringrazio il Velez e tutte le persone che hanno creduto in me affinché tutto questo sia diventato possibile”. Il Bologna dunque aspetta Dominguez, l’argentino è atteso in città già da domenica dove potrebbe assistere al Dall’Ara al match contro l’Atalanta.