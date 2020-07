CorBo-Mihaijlovic e quella suggestione chiamata Ibrahimovic

Sinisa Mihaijlovic non è soddisfatto di questo Bologna, lo ha detto nel post partita e lo ha ripetuto alla squadra durante le sedute d’allenamento in preparazione alla delicata trasferta di Bergamo.

Nei piani del serbo vi è una squadra spregiudicata e capace di rischiare, cosa che a Milano contro il Milan pare essersi vista soltanto dal punto di vista rossonero.

Se la trasferta di San Siro è da considerarsi fallimentare dal punto di vista tattico, può essere considerata utile per quanto riguarda invece il mercato.

Sinisa Mihaijlovic e Zlatan Ibrahimovic hanno infatti parlato e chissà che i due non si siano messi d’accordo per un caffè, un’occasione buona per parlare di futuro e obiettivi con addosso la stessa maglia rossoblu.

Fonte: Corriere di Bologna