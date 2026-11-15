'Trust the process, cioé “fidati del percorso”. Così scriveva Martin Vitik sul suo Instagram un mese e mezzo fa' si legge oggi sul Corriere dello Sport Stadio.

Punto sul difensore ceco, che ha l'ambizione di riprendersi un minutaggio consistente con la maglia del Bologna. Con Tedesco erano arrivate solo panchine e anche con Palladino quel trend sembra essere confermato, poi la partita con il Monza da titolare, ottima, dopo le fugaci apparizioni contro Milan e Cagliari. Potrebbe essere stata la svolta per Martin, che ora guarda alla ripresa del campionato con l'Udinese con fiducia. Un nuovo inizio, dunque, anche se la concorrenza è alta dato che nel suo ruolo di braccetto di destra c'è l'esperto Matteo Darmian. Ma Vitik è stato l'unico assieme proprio all'ex Inter e a Casale a rimanere a Casteldebole durante la sosta, via gli altri tre (Helland, Heggem e Theate), così queste due settimane potrebbero avergli dato la chance giusta per assimilare gli ultimi concetti del nuovo allenatore. E il Bologna, che lo ha pagato 11 milioni di euro, spera di vederlo sbocciare.