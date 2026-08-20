Vitik punta a una disponibilità piena, la corsa verso la Lazio è cominciata. Ieri, nel giorno della ripresa agli allenamenti, si è allenato in parte insieme al gruppo. Segnali positivi dopo l'affaticamento alla coscia destra.

Casale continua a seguire un programma personalizzato. Da una decina di giorni è fermo per un problema muscolare e sarà valutato giorno per giorno.

Il Bologna ha iniziato la settimana con l'attivazione atletica, poi spazio alle esercitazioni sul possesso e, per chiudere, alla partitella a campo ridotto. Oggi di nuovo in campo alle 10.