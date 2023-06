Cor Sport – Van Hooijdonk enigma da risolvere

Non solo I big, ma anche le seconde linee e i giovani in prestito.

Se da un lato il Bologna dovrà valutare cosa fare in base ad eventuali offerte per i titolatissimi, dall'altro ci sarà da trovare una soluzione su giocatori di rientro dal prestito. Uno di questi è sicuramente Sydney Van Hooijdonk, reduce da 16 gol in 33 partite in Olanda. Il figlio d'arte è tornato al centro del mercato dopo una grande stagione che ha reso giusta la decisione del Bologna di cederlo in prestito. Preso per poche centinaia di migliaia di euro, la punta classe 2000 può diventare giocatore da plusvalenza e l'estate sarà dirimente: tenerlo o lasciarlo andare?