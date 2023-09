Cor Sport – Tutto esaurito al Dall’Ara contro il Napoli

Quest'anno saranno in 24.000 in occasione del match di domenica in campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ai 14.000 abbonati si aggiungeranno anche i 10.000 acquisti dei biglietti, per un totale di 24.000 tifosi rossoblù presenti nella partita di casa. Vi dovrebbero essere anche numerosi napoletani, principalmente residenti al di fuori della Campania (vi è una restrizione al Dall'Ara che riguarda proprio i residenti di quella regione), in modo tale da arrivare oltre i 27.000 per il tutto esaurito. Nel mentre, Motta e la squadra si preparano al meglio in vista della sfida contro i partenopei e si apprestano a fare le prime valutazioni per i ballottaggi in attacco, in cui oltre a Ndoye, Orsolini e Karlsson ci sarà anche Saelemaekers a giocarsi il posto da titolare in attacco.