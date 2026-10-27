'Una ventina di giocatori di movimento a disposizione, il turno infrasettimanale e la sfida col Monza all'orizzonte: utti saranno chiamati a dare il proprio apporto' scrive oggi il Cor Sport.

Quali possono essere i ballottaggi per la sfida di domani sera ai rossoneri? Difesa e centrocampo sono i reparti, secondo il quotidiano, dove potrebbero esserci i maggiori cambiamenti tra Milano e sabato. Se in porta Skorupski è ancora favorito, in difesa Theate e Casale potrebbero essere confermati, con riposo fisiologico per Darmian (Vitik al suo posto?). A centrocampo, possibile riposo per Pobega, spazio a Moro di fianco a Ferguson. In attacco, il Cor Sport va verso la conferma di Berna e Cambiaghi, con ballottaggio Odgaard-Dovbyk nel ruolo di centravanti.