Cor Sport – Tre addii per abbassare gli ingaggi

Detto di Mitchell Dijks che interessa al Verona e di Nicola Sansone sondato da Parma e Genoa, il terzo candidato a lasciare le Due Torri in questa sessione di mercato è Ibrahima Mbaye: il terzino senegalese veste la maglia del Bologna dal 2015, e in queste sette stagioni sono state più quelle in cui il suo futuro sembrava lontano dal capoluogo emiliano che quelle in cui la sua permanenza non era mai stata messa in discussione. Alla fine però Mbaye è sempre rimasto, anche se quest'anno il copione potrebbe cambiare: la nuova destinazione è ancora da trovare, ma il Corriere dello Sport assicura che le strade del giocatore e del club si separeranno una volta per tutte.