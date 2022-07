Cor Sport – Strand Larsen ha l’accordo con Sartori, ma il Groningen resiste

Dopo aver chiuso per Ferguson e Cambiaso, il Bologna di Giovanni Sartori ha ora in agenda di chiudere per un vice Arnautovic .

Secondo il Corriere dello Sport, nonostante vengano accostati tanti nomi al club rossoblù, il principale obiettivo resta Jorgen Strand Larsen, attaccante classe 2000 del Groningen. Sartori non lo molla e conta che il Groningen arriverà ad abbassare le pretese. Il neo responsabile dell'area tecnica ha l'accordo con il giocatore ma non con il club, ballano 1.5 milioni di euro, e non mollerà la presa fino all'ultimo giorno disponibile, contando, perché no, sulla voglia del giocatore di cimentarsi con il campionato italiano.