Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi la porta alla soluzione Juan Cabal per il Bologna. Spalletti vuole Jhon Lucumi, così nell'affare potrebbe rientrare il colombiano della Juventus.

'Un colombiano va via da Bologna e un colombiano arriva? È possibile, ma affinché ciò avvenga è come se dovesse essere composto un puzzle' scrive oggi Claudio Beneforti. Lucumi viene dato vicino alla Juventus, bianconeri in pole, così il percorso inverso, come contropartita tecnica, potrebbe farlo Juan Cabal in prestito con riscatto. Giovanni Sartori ne avrebbe parlato con il Frederic Massara nella tarda serata di mercoledì. Così, ieri ci sarebbe stata un videochiamata tra i club. L'idea della Juve è abbassare il prezzo di Lucumi, ma il Bologna non vuole fare sconti eccessivi e avrebbe chiesto Cabal in prestito con diritto. Se il calciatore accettasse la destinazione la trattativa si farebbe meno complicata.