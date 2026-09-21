'Piccoli davanti più Theate dietro. Per il resto, il primo Bologna di Raffaele Palladino non ha visto nessun volto nuovo dell'ultima estate in campo' scrive oggi Stefano Brunetti.

Ecco il primo Bologna di Palladino, di fatto senza nuovi acquisti se non il centrale mancino arrivato al posto di Lucumi e la punta che per ora sta sostituendo Santiago Castro. Il resto, non si è visto. L'allenatore ha provato ad affidarsi ai giocatori che già c'erano, con qualche senatore inserito a partita in corso, lasciando fuori gran parte degli acquisti estivi. Non si è visto per esempio Amondarain a centrocampo, non si è visto Alhassane in fascia, non si sono visti nemmeno Enem e Mbangula davanti. Chissà che l'allenatore non abbia già voluto mandare un messaggio ai nuovi, oppure far capire a tutti che le certezze dell'attuale Bologna arrivano soprattutto dalla vecchia guardia.