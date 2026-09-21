Un mese fa la cessione del comparto caseario inglese ai francesi di Lactalis. La famiglia Saputo disinveste in Europa. Decisione portata avanti dal 2024 quando Carl Colizza ha preso il posto di Lino Saputo jr, figlio di Lino e fratello di Joey, come Ceo.

La sezione casearia della famiglia sta cedendo pezzi, soprattutto quelli europei. L'ultima riguarda la cessione di tutta la parte dei derivati del latte in Inghilterra, per uscire dal mercato europeo e concentrarsi su quello classico tra Canada e Usa. Le attività del latte sono tra le dieci del colosso Saputo, fondato nel 1954 da papà Lino e che oggi conta ricavi per 11 miliardi di euro, con 19mila dipendenti e 56 fabbriche produttive. Non solo uscita dall'Europa, ma anche uscita dal mercato argentino. La Saputo ha annunciato a giugno la cessione dell'80% delle quote alla peruviana Gloria Foods. Il piano fa dunque parte di una riorganizzazione aziendale, con massima attenzione sul mercato canadese e americano, quello più fruttifero.