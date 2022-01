Cor Sport – Skov al Bruges, in entrata Ramsay

Il punto di Stadio sul mercato

Come riporta anche il Corriere dello Sport, il Bologna ha definito il passaggio di Andreas Skov Olsen al Bruges per 7 milioni di euro più 1 di bonus, a patto che entro oggi ci sia la certezza - scrive Stadio - di chiudere per Calvin Ramsay in entrata. L'esterno classe 2003 dell'Aberdeen sarebbe ben felice di raggiungere Aaron Hickey a Bologna ma serve trovare la quadra con il club scozzese che nel frattempo, alla luce delle prestazioni del giocatore, ha alzato il prezzo a 6 milioni di euro. Ramsay è seguito anche da Leicester e Aston Villa.