Ora Skorupski si gioca il Bologna, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il portiere polacco progetta il rilancio, si legge in prima pagina, il Bologna lo ha preferito a Ravaglia ceduto al Watford. E Palladino lo difende.

Nelle pagine interne 'un'altra patata bollente' si legge, in relazione ai problemi in stagione di Skorupski, 'dalla riunione saltata agli errori in campo, Skorupski è un caso'. Dopo i due infortuni muscolari dell'anno scorso, Skorupski non è più tornato solido come un tempo e infatti il Bologna, secondo il Cor Sport, aveva deciso di cambiare, sondando Falcone e Provedel (con quest'ultimo due colloqui a Casteldebole con il procuratore). Dentro un nuovo portiere e Ravaglia secondo, era l'idea, ma Federico non ha accettato questo ruolo e così è finito al Watford. Alla fine Skorupski ha rispettato il suo contratto e per questioni di liste il secondo è diventato Pessina. Ora toccherà a Palladino gestire la cosa.