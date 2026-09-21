Due errori gravi per il portiere in stagione e tre punti sfumati
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Ora Skorupski si gioca il Bologna, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il portiere polacco progetta il rilancio, si legge in prima pagina, il Bologna lo ha preferito a Ravaglia ceduto al Watford. E Palladino lo difende.
Nelle pagine interne 'un'altra patata bollente' si legge, in relazione ai problemi in stagione di Skorupski, 'dalla riunione saltata agli errori in campo, Skorupski è un caso'. Dopo i due infortuni muscolari dell'anno scorso, Skorupski non è più tornato solido come un tempo e infatti il Bologna, secondo il Cor Sport, aveva deciso di cambiare, sondando Falcone e Provedel (con quest'ultimo due colloqui a Casteldebole con il procuratore). Dentro un nuovo portiere e Ravaglia secondo, era l'idea, ma Federico non ha accettato questo ruolo e così è finito al Watford. Alla fine Skorupski ha rispettato il suo contratto e per questioni di liste il secondo è diventato Pessina. Ora toccherà a Palladino gestire la cosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA