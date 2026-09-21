Palladino ha detto che Lukasz Skorupski non è in discussione, ma lo è la decisione della società di non affrontare il problema porta in estate, sostiene oggi il Resto del Carlino.

Sia Skorupski che Ravaglia erano reduci da un momento complicato e il polacco, tra l'altro, si è trascinato dietro due infortuni muscolari nella scorsa stagione e oggi è lontano parente di quello di due anni fa. Anche per questo il Bologna avrebbe dovuto ragionare concretamente su una rivoluzione in porta, acquistando un portiere titolare. Fatto sta che gli errori gravi di Skorupski sono stati due, a Bergamo e con il Toro, per un totale di tre punti sfumati in classifica. A tutto questo si è aggiunto anche il ritardo nella riunione tecnica pre Napoli e annessa esclusione dai titolari. Ora tocca a Palladino risolvere la questione durante la sosta. La logica dice di concedere un periodo di riposo e riflessione a Lukasz per lanciare il giovane Pessina, ma dall'altro si può considerare un diciannovenne come salvatore della patria? Contro il Lecce l'11 ottobre chi sarà il titolare?