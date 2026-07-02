Il Bologna sembra aver dirottato le sue attenzioni su Ognjen Ugresic del Partizan dopo essersi reso conto di non poter prendere Fabio Miretti, stante le richieste economiche della Juve, ma la dirigenza non sta trascurando le piste belghe delle ultime settimane, scrive il Cor Sport.

Da un lato gli uomini mercato sperano di trovare la quadra per il mediano del Partizan, Ugresic verrebbe di corsa in Italia, ma dall'altro non hanno mollato la presa sugli obiettivi a centrocampo provenienti dal Belgio. Restano dunque in lista De Vlieger e Delorge, ma anche l'austriaco Sattlberger, giocatori che avrebbero comunque costi alla portata. Più complicato, invece, arrivare a Peer Koopmeiners, che oggi costa 15 milioni di euro e l'Az Alkmaar non fa sconti.