Sta per arrivare il momento delle scelte. Domenico Tedesco non sarà in panchina domenica, è squalificato, ma in questi due giorni dovrà sciogliere le riserve sui titolari di centrocampo per la sfida al Napoli di Allegri.

Per il Corriere dello Sport, sono in quattro a giocarsi il posto di fianco a Lewis Ferguson. Lo scozzese sarà il perno della mediana, mentre dovrebbe essere riconfermato Odgaard in una posizione più avanzata, così resta da scegliere il partner di Lewis nel centrocampo a due. Le variabili sono il possibile ritorno di Nikola Moro e la sorpresa in rampa di lancio Marco Libra, che ben si è comportato contro il Sassuolo. Più indietro, forse, Tommaso Pobega e Mikel Amondarain, ma ci sono ancora due giorni di allenamenti per scegliere.