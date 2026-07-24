'Il trasferimento di Federico Ravaglia al Watford potrebbe cambiare formula. Dall’Inghilterra filtra infatti questa ipotesi di una rimodulazione dell’accordo' scrive oggi il Corriere dello Sport.

A cambiare le sorti sarebbero state le visite mediche approfondite fatte dal club inglese, anche se da Bologna, per ora, traspare tranquillità. Ravaglia si era fermato il giorno del raduno a Casteldebole per una lombalgia, ma gli esami avevano escluso complicazioni e per questo non dovrebbero esserci problemi gravi. Intanto, dall'Inghilterra filtra l'indiscrezione che il Watford vorrebbe cambiare la formula del trasferimento, senza farlo saltare. Non si parla di fumata nera ma di passare dal prestito con obbligo di riscatto al diritto. Inoltre, prima di poter ufficializzare l'operazione, il Watford deve sistemare la questione legata al limite dei prestiti. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.