Cor Sport – Rangers-Mihajlovic in stand-by

Il nome di Sinisa resta in lizza per i Rangers anche se è ancora sotto contratto con il Bologna fino al 2023, ma in caso di chiamata non sarebbe un problema liberarsi. Nell'attesa di nuovi sviluppi, il quotidiano sottolinea come la rescissione del contratto, in caso di fumata bianca tra Rangers e Mihajlovic, non sarebbe un problema. Il Bologna è pronto a liberarlo. Non è un mistero, infatti, che Sinisa da tempo spinga per una esperienza all'estero dopo quella poco positiva, con annessa causa legale, con lo Sporting Lisbona.