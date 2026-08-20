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Funzionalità

Il Bologna sta ancora riflettendo sul prossimo centrale. Francesco Acerbi sarebbe una soluzione di grande esperienza e, per il post Lucumi, merita attenzione.

I dubbi principali di Casteldebole riguardano l'età del giocatore e il suo adattamento a un sistema nuovo rispetto a quello nel quale ha giocato all'Inter nelle ultime stagioni. Acerbi ha 38 anni e nell'ultima annata in neroazzurro ha giocato 26 partite, per un totale di poco più di 2.000 minuti (al pari di Vitik).

Le qualità son indiscusse. Personalità, letture, esperienza internazionale e capacità di guidare il reparto. Tutte caratteristiche che tornerebbero utilissime a Tedesco. Il dubbio: quanto può essere funzionale in una linea a quattro?

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