Cor Sport – Preso Beukema: oggi il giocatore sbarcherà a Bologna

Arriva il primo colpo in entrata per il Bologna di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio .

Come era noto già dal tardo pomeriggio di ieri, Sam Beukema diventerà a breve un nuovo giocatore rossoblù. La notizia è stata pubblicata anche nell'edizione odierna del Cor Sport che parla dell'imminente arrivo del difensore, oggi in città per visite e firma, per un affare all'Az Alkmaar da 7 milioni di euro più Denso Kasius. La trattativa, secondo Stadio, è stata chiusa martedì sera alle 22.40 dopo che gli olandesi hanno accettato di inserire Kasius nell'operazione. Beukema è pronto a firmare un contratto di quattro anni fino al 2027. L'olandese classe 1998 arriva per sostituire Adama Soumaoro infortunato. Si tratta di un difensore fisico e tecnico, con buone capacità di lettura e di concentrazione all'interno di tutto l'arco di una partita. E' il primo colpo dell'estate.