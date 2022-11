Cor Sport – Premier su Ferguson, ma è incedibile

I tre gol in campionato sotto la cura Thiago Motta hanno posto Lewis Ferguson sotto i riflettori della Premier League.

Il mediano scozzese, strappato dal Bologna al Lecce in estate, vale oggi già almeno 15 milioni di euro dopo essere stato pagato appena 2.5 e la Premier League si starebbe muovendo per allacciare i primi discorsi. Il club rossoblù, però, lo ritiene incedibile sia a gennaio ma anche a giugno e ha già chiuso la porta. 'La Premier su Ferguson - titola Stadio - Vale 15 milioni ma è incedibile'. La duttilità e la propensione di Ferguson di fare gol ne fanno un mediano a tutto tondo 'Dopo la cura Motta e i tre gol lo scozzese ha scatenato gli appetiti in Inghilterra, ma il Bologna ci punta