Un cambio repentino, in poche ore il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco e ufficializzato Raffaele Palladino, che già ieri ha diretto il primo allenamento.

Il Corriere dello Sport si chiede se il nuovo tecnico fosse stato contattato prima della nefasta trasferta di Napoli. Non è dato sapere con certezza, ma vedendo le difficoltà del Bologna di Tedesco non è da escludere che la dirigenza avesse già maturato un pensiero su Palladino 'altrimenti martedì non avrebbe chiuso la pratica in poche ore' sottolinea Claudio Beneforti. Da mettere in conto anche il fatto che Palladino abbia assistito dal vivo a Bologna-Lazio, Bologna-Sassuolo e forse anche Napoli-Bologna. Non solo, Palladino era seduto di fianco a Giovanni Sartori durante Toro-Milan, una coincidenza. Di certo, il fatto che la notizia di un possibile esonero di Tedesco sia uscita sui media ha portato il Bologna ad accelerare i tempi, capendo che la preparazione del match col Toro sarebbe diventata difficile. Un'altra certezza è relativa al fatto che Palladino era il candidato preferito in caso di esonero, e di gran lunga sugli altri.