Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di queste ore: Raffaele Palladino passerà alla difesa a tre. Il quotidiano parla di 3-4-3: 'Palla al centro' si legge in prima pagina.

Il tecnico prova Helland, Heggem e Theate davanti a Skorupski, poi Holm e Miranda a tutta fascia con Ferguson e Pobega a centrocampo. In avanti, tridente tutto italiano con Bernardeschi e Cambiaghi a sostegno di Piccoli. Saranno bastati due giorni di allenamenti per provare già oggi la nuova veste tattica? Lo scopriremo. 'Bologna di riffa o di raffa' nelle pagine interne: vincere per passare una sosta più serena. Dimenticare la squadra molle di Napoli: obiettivo ritrovare intensità. Al Dall'Ara 25mila persone vestite di rossoblù per la giornata dell'orgoglio e della maglia. La vittoria in casa, inoltre, manca da aprile quando il Bologna sconfisse 2-0 il Lecce di Francesco.