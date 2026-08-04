A pesare sul mercato del Bologna c'è l'assenza dalle coppe europee, soprattutto la contrazione dei ricavi. La squadra, però, resta competitiva e gli arrivi di Amondarain e Dovbyk sistemano due caselle delicate.

Sull'attaccante ucraino si sofferma oggi Stadio, in relazione ai compagni di reparto presenti oggi in rosa. Dovbyk è prima punta internazionale e compensa l'uscita di Castro, ma ora servirà tenere la batteria degli esterni per valorizzarlo al massimo. La cessione di Santi ha aggiustato i conti e il quotidiano auspica la permanenza di Jonathan Rowe, l'altro vero top player della squadra. Bernardeschi e Orsolini da una parte, Rowe e Cambiaghi dall’altra rappresentano il supporto ideale per Dovbyk, che è un grande finalizzatore e potrebbe beneficiare delle giocate degli esterni. Ecco perchè ora diventa fondamentale tenere l'inglese almeno per un altro anno.