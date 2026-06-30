Un clamoroso colpo di scena, si direbbe. Secondo il Corriere dello Sport, l'avventura di Emil Holm a Bologna potrebbe riprendere con nuovo vigore grazie all'arrivo di Domenico Tedesco.

Oggi scade il prestito dello svedese con la Juventus, che non lo riscatterà a 15 milioni, così il terzino rientrerà a Casteldebole ed è atteso il 7 luglio per il raduno. Di più, l'arrivo di Tedesco al posto di Italiano ne ha cambiato le prospettive. Il rapporto con l'ex allenatore era arrivato ai minimi e così il club lo aveva ceduto in prestito alla Juventus, ma la sua esperienza non si è trasformata in una acquisizione a titolo definitivo. Ecco allora che Holm ritorna al Bologna dove oggi trova un contesto profondamente diverso e questo potrebbe consentirgli di ritrovare minutaggio. Il nuovo allenatore può rilanciarlo e offrirgli una nuova occasione, dall'altra parte, lo stesso Bologna pensa che Holm possa essere utile per la filosofia di gioco di Domenico. Sarà un Holm capitolo secondo?