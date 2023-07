Cor Sport – Operazione talenti: piace Mannsverk

Classe 2002 in forza al Molde, Mannsverk è uno dei profili sondati dal Bologna per il centrocampo, ma secondo il Cor Sport verrebbe dopo Ardon Jashari del Lucerna. Lo svizzero costa 6 milioni ed è una priorità, dipende anche da Dominguez, ma Sartori sta lavorando per potersi avvicinare trovando le condizioni giuste per un acquisto, dietro di lui c'è appunto Mannsverk del Molde. Ad oggi, però, il centrocampo ha pedine ben salde con Schouten davanti alla difesa, Ferguson incursore, Moro riscattato e Pyythia che potrebbe garantire i minuti di Medel, poi il nodo Dominguez che per Motta è imprescindibile ma la scadenza contrattuale al 2024 impone delle riflessioni. L'argentino per ora è rimasto e grosse offerte non ce ne sono, ma nessuno verrà svenduto. Se Nico partisse il problema centrocampo verrebbe risolto con Jashari, con Mannsverk in seconda battuta.