Dovrebbe essere oggi il giorno del tesseramento di Matteo Darmian. Il difensore è in 'prova' da qualche giorno a Casteldebole e nel weekend ha giocato uno spezzone di match contro l'Ascoli, segno che fisicamente ha soddisfatto i requisiti richiesti.

Dal punto di vista fisico, dunque, non dovrebbero esserci problemi e ulteriori ritardi sarebbero da considerare esclusivamente per motivi burocratici. Oggi, però, dovrebbe arrivare l'attesa fumata bianca per poter poi avere a disposizione Darmian contro i salentini. Certamente non dal primo minuto essendo ancora lontano dalla miglior condizione, ma per averlo a disposizione serve tesserarlo in tempo. Altrimenti, il debutto del neo difensore con la maglia del Bologna potrebbe arrivare direttamente il 17 ottobre proprio contro la sua ex squadra. Arriverà infatti l'Inter al Dall'Ara per la settima giornata di campionato.