Titola così Il Corriere dello Sport oggi, riguardo il rendimento di Jens Odgaard, che nel finale di stagione con Italiano e il passaggio al 4-3-3, e con il cambio di guida in panchina poi, con l'arrivo di Tedesco, ha rischiato di non trovare spazio.

Ma l'ex AZ è stato fino ad ora uno degli insostituibili nel centrocampo di Tedesco, il quale ne riconosce la centralità nel nuovo Bologna che sta plasmando. Quest'ultimo si è infatti convinto "dell'utilità di un calciatore abile nel cambiare pelle senza perdere la propria identità" come scrive anche Dario Cervellati. Il classe 99 da quando è sotto le

due torri ha ormai ricoperto qualsiasi ruolo dalla trequarti in su, sino ad arrivare a quello di centravanti, ed è proprio questa sua versatilità ad aver convinto il tecnico tedesco nel garantirgli fino ad ora la titolarità. Adesso però sta al danese trovare la sua zona ideale nel gioco di Tedesco e tornare a colpire le difese come fatto tutto l'inizio

della scorsa stagione, quando il Bologna sembrava una macchina indistruttibile. Per ritrovare i rossoblù vincenti, serve un Odgaard glaciale: le carte in regola per esserlo ci sono tutte.