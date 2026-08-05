'Nikola Moro parte favorito, ma il posto da regista del Bologna non è blindato' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio. Il croato vuole la titolarità in regia, ma attenzione alla risalita di Oussama El Azzouzi.

Oggi Nikola parte in vantaggio, per esperienza, vissuto al Bologna e per essere un mediano metodico, in grado di dare equilibrio e regia ordinata. El Azzouzi aggiunge invece fantasia e si sgancia in avanti, come dimostrano i decisivi gol fatti nell'anno della Champions con Thiago Motta. Per Moro sarà la quinta stagione in rossoblù, un fattore, ma l'estate è partita in ritardo a causa del mondiale e ora sta cercando di mettersi in pari con i compagni che hanno svolto tutto il ritiro di Valles. El Azzouzi, invece, in altura ci è andato fin dal primo giorno e ha lavorato sodo per convincere Tedesco a concedergli una chance. Chissà, ora si riparte da zero e tutti potrebbero avere una occasione, a maggior ragione senza Freuler, ma Moro parte con le 44 presenze collezionate nella scorsa stagione.