Cor Sport – Missione in Olanda per Schuurs e Strand Larsen

Sartori in missione in Olanda

Previsti infatti nuovi contatti con il Groningen per Strand Larsen e con l'Ajax per Schuurs, che Giovanni Sartori spera di assicurarsi dopo questo viaggio in Olanda. 'Missione Bologna' titola Stadio. Il club in Olanda per battere l'Az e per prendere Strand e Schuurs: vertice di mercato con Groningen e Ajax.