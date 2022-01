Cor Sport – “Mihajlovic e la società non vanno più d’amore e d’accordo”

Il Cor Sport fa il punto sulla vicenda Dijks

Il terzino olandese alla fine resterà a Bologna e secondo le teorie fatte uscire dalla società la posizione del tecnico si sarebbe ammorbidita dopo le esternazioni di Verona. Ma il Cor Sport va oltre nell'analisi e Claudio Beneforti scrive "Quando un tecnico denuncia ciò che ha denunciato Mihajlovic, il primo compito della società sarebbe quello di accontentarlo e di conseguenza di cedere il calciatore in questione". Non solo, il quotidiano prosegue "Ciò non è accaduto, e questa decisione dei capi rossoblù finisce inevitabilmente per andare contro quelli che erano i desideri (almeno) attuali di Sinisa. Che la società e Mihajlovic non vadano più d’amore e d’accordo è il segreto di Pulcinella". Ora toccherà a Dijks lavorare duramente per riconquistare la fiducia e il campo.