Cor Sport – Medel, clamoroso dietrofront

Il cileno alla fine potrebbe restare alla corte di Sinisa Mihajlovic

Ancora qualche giorno, e il Bologna conoscerà quale sarà la decisione di Gary Medel . Potrebbe davvero essere il cileno il difensore in più per Sinisa Mihajlovic .

La possibile permanenza del Pitbull sotto le due Torri è stata definita dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina come un clamoroso dietrofront: il suo rapporto sembrava finito con i rossoblù, Sinisa lo aveva scaricato e lui sognava il Boca. E invece, a sorpresa, può essere proprio lui la soluzione al centro della difesa, che necessita di un'organizzazione molto più solida dopo i 5 gol subiti in 50' contro la Ternana. Sabatini e gli altri dirigenti attendono ora la sua risposta definitiva.